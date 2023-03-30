Gönül bakkalı

Sivas'ta bir caminin müştemilatına kurulan bakkalda para geçmiyor. Hayırseverlerin yardımlarıyla gıda malzemeleriyle doldurulan bakkala gelen ihtiyaç sahipleri tüm ihtiyaçlarını alıp gidiyor.

ÜÇ YILDIR HİZMET VERİYORLAR

Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'nin müştemilatına kurulan hayır bakkalı, ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu tarafından pandemi döneminde ortaya atılan fikir sonucunda hayır bakkalına çevrilen müştemilatta, ücretsiz olarak 3 yıldır aralıksız hizmet veriliyor. Hayırseverler tarafından yapılan yardımlar ile ayakta duran hayır bakkalında alınan her bir erzak, titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

GÜNDE 100 KİŞİ FAYDALANIYOR

Temel mutfak erzaklarının tamamını alabilen ihtiyaç sahipleri, ayda bir sefer bu haktan yararlanabiliyor. Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, "Pandemide iş yerleri kapandığı için böyle bir yer düşündüm. Burası gördüğünüz gibi çok özenle yapılmış bir yer değil. Caminin müştemilatı daha önceden kazma kürek koyduğumuz bir yerdi. Yurt dışından ve şehrimizdeki saygıdeğer esnaflarımız da yardımlarda bulunuyor. Biz de elimizden geldiği kadar dağıtıyoruz. Mesela dün 110 kişiye gıda verdik" dedi.