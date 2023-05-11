Gönlümüze kimse duvar öremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da düzenlediği mitingde, "Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Batmanlılara "Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye seslenen Erdoğan şunları söyledi:

KİRLİ ELLERİN OYUNLARI

"Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Türk-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan Batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları. Bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz."

BÜYÜK, GÜÇLÜ TÜRKİYE

"Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayabilecekleri, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini beraber emanet edeceğiz. Terör belasından kurtardığımız ülkemizde huzur ve güven atmosferini yine beraber güçlendireceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Tercihimizi ya her türlü riski göze alarak Kürt kardeşimin hakkını teslim edenlerden yana yapacağız ya da ellerinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan, geçmişi Kürt düşmanlığıyla dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız."

SELO'YU ÇIKARAMAZLAR

"Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu çıkaracağım... Yanındakiler ne diyor, çıkaracağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü, arkandayız dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkaramazlar. 14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz, ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oy vereceğiz. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız."

İSTİKRAR KALKINMANIN TEMİNATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katıldı. Açılışta Batmanlı olan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

Terörün tekrar azmaması, bölgedeki baharın tekrar kışa dönmemesi, yatırımların artarak sürmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunu lütfen unutmayın. Siyasi istikrar sadece demokrasinin değil kalkınmanın da teminatıdır. Türkiye güçlenirse benim Kürt kardeşlerim de güçlenir. Batman ne kadar huzurlu olursa, diğer 80 vilayetimiz de huzur bulur. Sizlerden 14 Mayıs'ta iradenize ve geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gidecek ve son 21 yıldır olduğu gibi tercihimizi yine ehil, dürüst ve samimi kadrolardan yana kullanacağız. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının yalanlarına asla prim vermeyeceğiz.

SANDIKTAN ÜMİDİ KESENLERİN TAHRİKLERİNE KAPILMAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin mitinginde yaptığı konuşmada provokasyonlara karşı vatandaşları uyararak, "Sandıktan ümidini kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslendi.

KIYAMETE KADAR: Bu kadim coğrafyada tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Yavrularımızı ailesinden geleceğinden koparıp eline silah vererek, katil yapanı da meşrulaştırmaya çalışanı milletim affetmez.

EMPERYALİSTLER: Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız. Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Eşimiz, dostumuzdan tereddütlü olan varsa ikna edip sandığa götürmeye var mıyız? Pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Terör örgütünden, tefecisine hepsi elini ovuşturarak bekliyor. Suriye'ye yaptıklarını bize yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

ENFLASYON: Türkiye'nin tüm meselelerini yoluna koyduğumuz gibi enflasyonu da yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız. Elimizde yeteri kadar imkan birikmeye başladı.Biz bu çabaları gösterirken muhalefet terör örgütü mensuplarını cezaevinden çıkarma sözü veriyor. Provokasyona gelmeyeceğiz. Sandıktan ümidini kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz.