Gönlü zengin

"KEFENİN CEBİ YOK Kİ"

Kendisi okuyamadığı için üzülen 56 yaşındaki temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, kazandığı asgari ücretle beş yıldır iki öğrencinin eğitim masraflarını karşılıyor. Kefenin cebinin olmadığını belirten Abdurrahman Yılmaz, şimdi de asgari ücrete gelen zam farkıyla iki öğrenciye daha destek olacağını açıkladı.

HERKESE ÖRNEK OLSUN

Zonguldak Belediyesi'nde 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz "Temizlik personeli olarak Gazipaşa'da Şems'i Denizer Sokak'tan sorumluyum. Ömrüm boyunca da burs vermeye de devam edeceğim. Ben okuyamadım gençler okusun. Aynı duyarlılığı maddi durumu iyi olanlardan da bekliyorum" dedi.