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26 Kasım 2022 Cumartesi 15:17:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 15:17:00

Gölyaka'da 800'ün üzerinde depremzede 243 çadırda konaklamayı sürdürüyor

Kaynak: AA

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Düzce'de depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde evi hasar gören ve konutlarına girmeye korkan 800'ün üzerinde kişi, afetin dördüncü gününde AFAD çadırlarında konaklamaya devam ediyor.

Geceyi çadırlarda geçiren vatandaşların her türlü ihtiyacı, Düzce Valiliği, Gölyaka Belediyesi, Türk Kızılay, AFAD, polis, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca karşılanıyor.

Jandarma ve Kızılay ekipleri depremzedelere yemek dağıtımını sürdürürken, belediye önündeki kurulan hasar ve zarar tespit ile psikososyal destek çadırları vatandaşlara bilgi almaları adına yardımcı oluyor.

Çadırlarda olası yangınların önüne geçilmesi için çalışma yürüten jandarma ekipleri, depremzedelere yangın tüpü kullanımını da gösteriyor.

"EN KISA SÜREDE ATLATACAĞIZ"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, depremde ilçelerinde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden etkilenen Gölyaka'da deprem bilincinin oluştuğunu vurgulayan Demircan, "Vatandaşlarımız depreme karşı artık bilinçli. Toplumumuzda bu bilincin oluştuğunu gördüm. İnsanlar panik havasında değil. Cadde ve sokaklarda servislerle işlerine gidiyorlar." dedi.

Demircan, "İlçemizde kurulan 243 çadırda 800'ün üzerinde vatandaşımız kalıyor. Depremi yaşamayan 22 yaş grubu gençlerin evlerine girmemeleri doğal. Onlar da psikodesteklerle yavaş yavaş alışıyorlar." ifadesini kullandı.

Devletin uyguladığı deprem yönetmelikleriyle ilçedeki binaların yüzde 80'inin yenilendiğini anlatan Demircan, bunun büyük avantaj olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların ilgisinin kent sakinlerine büyük moral kaynağı olduğunu aktaran Demircan, "İnşallah birkaç güne kadar bunları atlatırız. Polis, jandarma, Kızılay ve AFAD'ın organize şekilde çok özverili çalışmasıyla aşevleriyle halkımızın ihtiyaçları karşılandı. Bunları en kısa sürede atlatacağız. Önemli olan sabretmek, can kaybımızın olmaması en büyük sevinç kaynağımızdır." diye konuştu.

Etiketler : gölyaka depremzede çadır
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