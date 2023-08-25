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25 Ağustos 2023 Cuma 08:04:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 08:04:00

Gölde can nöbeti

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Aralarında kurbağa adamların da bulunduğu 17 kişilik deniz polisi ekibi, Van Gölü'nde boğulma vakalarına karşı her an tetikte! Gece gündüz devriye atan deniz polisleri, suda mahsur kalanların imdadına uzaktan kumandalı can simidiyle yetişiyor. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE DEVAM Van Gölü kıyısında konuşlu amirlikte görevli aralarında kurbağa adamların da bulunduğu 17 kişilik deniz polisi ekibi, 2001'den bu yana Van ve çevre illerdeki su kaynaklarında arama kurtarma ve boğulma vakalarının önlenmesine yönelik faaliyetlere katılıyor. Sorumluluk sahasında deniz araçlarının denetimini yapan, kaçakçılıkla mücadele, inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalar da yürüten deniz polisleri, bu çalışmaları yürütürken teknolojini tüm imkanlarından yararlanıyor. SU ALTI ROBOTU KULLANIYORLAR Gölde 35 metreye kadar dalarak arama kurtarma yapabilen, daha derin bölgelerde ise su altı robotu kullanan ekipler, uzaktan kumandalı can simidiyle kısa sürede boğulma tehlikesi yaşayan insanlara yardıma koşuyor. Van Gölü'nde kıyıya yakın bölgelerde devriye gezerek vatandaşları uyaran ekipler, piknik yapanlara da broşürler dağıtarak uymaları gereken kuralları hatırlatıyor. 144 kişiyi boğulmaktan kurtaran, mahsur kalan tekneleri kıyıya ulaştıran ekipler, bu yıl 8 bini aşkın vatandaşı da bilgilendirdi. Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amiri Komiser Mustafa Ali Adak, deniz polisinin Van Gölü'nün yanı sıra Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı'da arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Aralarında kurbağa adamların da bulunduğu 17 kişilik deniz polisi ekibi, Van Gölü'nde boğulma vakalarına karşı her an tetikte! Gece gündüz devriye atan deniz polisleri, suda mahsur kalanların imdadına uzaktan kumandalı can simidiyle yetişiyor.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE DEVAM

Van Gölü kıyısında konuşlu amirlikte görevli aralarında kurbağa adamların da bulunduğu 17 kişilik deniz polisi ekibi, 2001'den bu yana Van ve çevre illerdeki su kaynaklarında arama kurtarma ve boğulma vakalarının önlenmesine yönelik faaliyetlere katılıyor. Sorumluluk sahasında deniz araçlarının denetimini yapan, kaçakçılıkla mücadele, inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalar da yürüten deniz polisleri, bu çalışmaları yürütürken teknolojini tüm imkanlarından yararlanıyor.

SU ALTI ROBOTU KULLANIYORLAR

Gölde 35 metreye kadar dalarak arama kurtarma yapabilen, daha derin bölgelerde ise su altı robotu kullanan ekipler, uzaktan kumandalı can simidiyle kısa sürede boğulma tehlikesi yaşayan insanlara yardıma koşuyor. Van Gölü'nde kıyıya yakın bölgelerde devriye gezerek vatandaşları uyaran ekipler, piknik yapanlara da broşürler dağıtarak uymaları gereken kuralları hatırlatıyor. 144 kişiyi boğulmaktan kurtaran, mahsur kalan tekneleri kıyıya ulaştıran ekipler, bu yıl 8 bini aşkın vatandaşı da bilgilendirdi.

Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amiri Komiser Mustafa Ali Adak, deniz polisinin Van Gölü'nün yanı sıra Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı'da arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Etiketler : Gölde 35 metreye Van Gölü' Büro Amiri Komiser Mustafa Ali Adak Van Gölü
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