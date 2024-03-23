Gökyüzünün Sabiha Gökçenleri

PİLOTAJ BÖLÜMÜNE İLGİ YOĞUN



22 Mart, havacılık denince ilk akla gelen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sekiz manevi evladından birisi olan Sabiha Gökçen'in hem doğum hem de ölüm yıl dönümü. Gökyüzüne imza atmış, adına havalimanı bulunan Sabiha Gökçen'in izinden giden, onun gibi olmak isteyen kadın pilot adayları, her geçen yıl üniversitelerin pilotaj bölümlerine yoğun ilgi gösteriyor. Günümüzde Türkiye'deki 14 bin pilotun yüzde 8'i de kadınlardan oluşuyor.

ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 23'E ULAŞTI



İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünde ise kız öğrenci oranı yüzde 23'e ulaştı. Yoğun ilgi gören bölümün öğrencileri, üç dönemlik teorik eğitimlerinin yanı sıra uçuş eğitimlerini eğitmenlerinin eşliğinde alıyor. Üniformalarını giyip kokpitte lövye başına geçen kadın pilot adayları, aldıkları eğitimlerin ardından, hedeflerine ve ideallerine ulaşmak için gökyüzünde süzülerek uçuşlarını gerçekleştiriyor.

İkinci sınıfa devam eden yaklaşık 20 kız öğrenciden 3'ü olan İrem Kaytaran (20), Zehra Ecesoy (19) ve Zeynep Yıldız (19), eğitim sürecinde sınavlarından başarıyla geçtikleri için tek motorlu uçakları tek başlarına da uçurabiliyor.