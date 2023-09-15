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15 Eylül 2023 Cuma 06:57:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 06:57:00

Gökyüzünün küçük ‘Naz'ı

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18 yaşındaki Nisa Naz, tek motorlu uçakla 25 saatlik uçuş, 45 saatlik de teorik eğitimi tamamlayarak adını, Türkiye'nin en genç kadın pilotları arasına yazdırdı. Nisa Naz şimdi, öğretmen pilot olmak için eğitimlere başladı.

18 yaşındaki Nisa Naz, tek motorlu uçakla 25 saatlik uçuş, 45 saatlik de teorik eğitimi tamamlayarak adını, Türkiye'nin en genç kadın pilotları arasına yazdırdı. Nisa Naz şimdi, öğretmen pilot olmak için eğitimlere başladı.

EĞİTİME GEÇEN YIL BAŞLAMIŞTI

Çocukluğundan bu yana pilot olmayı isteyen Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nisa Naz Uzunoğlu, geçen yıl Bursa'daki Uludağ Havacılık'ta eğitime başladı. İki ay önce lisans alarak tek motorlu hava aracını kullanmaya başlayan Nisa Naz, tek motorlu uçakla 25 saatlik uçuş, 45 saatlik de teorik eğitimi başarıyla tamamlayarak adını, Türkiye'nin en genç kadın pilotları arasına yazdırdı.

SİVİL OLARAK DA UÇMAK MÜMKÜN

Hedefini yükselten Nisa Naz, öğretmen pilot olmak için de Yunuseli Havaalanı'nda eğitimlere başladı. Küçükken tanıştığı bir kadın pilottan etkilenerek bu mesleğe merak sardığını anlatan Naz, "Türkiye'de sivil olarak da uçabilmenin mümkün olduğunu, kendim gibi gençlere de öğretebilmek adına bu eğitimi tamamlamayı çok istiyorum. Sayılı kadın eğitmen pilotlardan biri olacağım" diye konuştu.

Etiketler : Nisa Naz öğretmen pilot Yunuseli Havaalanı
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