VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye genelinde 13 bin 440 güvenlik personeliyle 466 terörle mücadele operasyonu yürütülüyor
RTÜK, Ayşegül Arslan'ın televizyon programındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı
FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasına darbe!
Bilim insanlarına göre 'uzaylıları bulmak' artık sadece an meselesi
Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı!
03 Ekim 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 07:30:00

Gökyüzünü mutlulukla boyadılar

ABONE OL

Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ülkenin bir çok köşesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ülkenin bir çok köşesinde uçurtma şenliği düzenlendi. En renkli görüntüler Van'ın yaylalarında ortaya çıktı. Van kedisi, Van Gölü Canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

AİLELER DE ÇOK EĞLENDİ

Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yurt genelinde uçurtma şenlikleri düzenlendi. Van Kalesi'nin arka kısmında bulunan Hüsrev Paşa Camisi yanındaki alanda da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen şenlikte yüzlerce çocuğa rengarenk uçurtmalar dağıtıldı. Aileleri ile alanda eğlenen çocuklar, Van kedisi, Van Gölü Canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları da uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

MASALIN İÇİNDE GİBİYDİ

Etkinlik alanını ziyaret eden Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, "Geçen seneki etkinlikte 3 bin uçurtma dağıttık. Bu yıl ki etkinliğimizi 6 bin uçurtmayla gerçekleştirdik" dedi. Etkinliğe katılan çocuklardan 13 yaşındaki Esmanur Karaaslan da "Gökyüzü rengarenk masalın içerisinde gibi hissettim kendimi. Eğleniyoruz" dedi.

Etiketler : Dünya Çocuk Günü Hüsrev Paşa Camisi Van Gölü Canavarı
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX