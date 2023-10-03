Gökyüzünü mutlulukla boyadılar

Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ülkenin bir çok köşesinde uçurtma şenliği düzenlendi. En renkli görüntüler Van'ın yaylalarında ortaya çıktı. Van kedisi, Van Gölü Canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

AİLELER DE ÇOK EĞLENDİ

Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yurt genelinde uçurtma şenlikleri düzenlendi. Van Kalesi'nin arka kısmında bulunan Hüsrev Paşa Camisi yanındaki alanda da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen şenlikte yüzlerce çocuğa rengarenk uçurtmalar dağıtıldı. Aileleri ile alanda eğlenen çocuklar, Van kedisi, Van Gölü Canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları da uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

MASALIN İÇİNDE GİBİYDİ

Etkinlik alanını ziyaret eden Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, "Geçen seneki etkinlikte 3 bin uçurtma dağıttık. Bu yıl ki etkinliğimizi 6 bin uçurtmayla gerçekleştirdik" dedi. Etkinliğe katılan çocuklardan 13 yaşındaki Esmanur Karaaslan da "Gökyüzü rengarenk masalın içerisinde gibi hissettim kendimi. Eğleniyoruz" dedi.