Gökyüzünde Bayraktar TB3 dönemi! İlk uçuş gerçekleşti...

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

BİR SAATLİK İLK UÇUŞ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde yapılan Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk uçuş testi Cumhuriyet Bayramı'na iki gün kala 27 Ekim Cuma günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerinin tamamlanmasıyla başladı. Saat 08.30'da havalanan Bayraktar TB3, havada yapılan sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamlayarak 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ARMAĞAN OLSUN"

Başarılı uçuş sonrası Bayraktar TB3 SİHA test ekibine hitap eden Selçuk Bayraktar şöyle konuştu: "Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli uçak gemimiz TCG ANADOLU'da göreve başladığında hava muharebesinde bir devrim yaşanacak. Gemiye konuşlanmalarıyla birlikte, uzun süreli keşif ve taarruz kabiliyetleri sayesinde deniz aşırı operasyonlarda büyük bir kuvvet çarpanı olacaklar. Cumhuriyetimizin 100. yılında Bayraktar TB3 insansız hava aracımız, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 senedir ülkemizin tam bağımsız ve hür yarınları için geliştirdiğimiz insansız hava araçları serüveninde, 6 kilodan başlayarak 6 tona ulaşan, Bayraktar KIZILELMA ile ülkemizin ilk insansız savaş uçağına yürüyen yolculuğumuzda, bizler Cumhuriyetimizin 100. yılında mühendisler ve teknisyenler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımız olsun.

YERLİ MOTORLA UÇTU

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapacak olan Bayraktar TB3'ün 1 saat süren ilk uçuşu dünya havacılığında yeni bir dönemin habercisi oldu. İlk uçuşunda TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3'ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.

İLK KEZ TEKNOFEST'TE SERGİLENDİ

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'lere de katıldı. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle güç çarpanı olacak Bayraktar TB3, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

TCG ANADOLU ÜZERİNDE

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilendi. Bu kapsamda yüzbinlerce vatandaş Bayraktar TB3'ü güverte üzerinde görmek için Türkiye'nin en büyük savaş gemisini ziyaret etti.

HAVACILIKTA YENİ DÖNEM

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

GEMİDEN UÇUŞ TESTLERİ 2024'TE

TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'ne katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geminin uçuş güvertesine konuşlandırılan Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

33 ÜLKEYE İHRACAT

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA için 32 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 8 ülke ile olmak üzere toplam 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.