Göksu'dan İmamoğlu'na metrobüs göndermesi... “Derdi hiçbir zaman İstanbul olmadı”

İstanbullunun en büyük sorunu haline gelen toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılar bitmek bilmiyor. Son olarak sabah saatlerinde Altunizade durağında arızalanan metrobüsün izdihama neden olması, metrobüslerin köprü istikametinde uzun kuyruklar oluşturması vatandaşları bezdirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise toplu ulaşımda yaşanan arızalara, yetersiz seferlere ve duraklarda yaşanan izdihama bir çözüm getirmedi. Bir metrobüsün bile arıza yapması İstanbul'un ulaşımında krize neden olurken İBB yönetiminin bu sorunlara çare aramaması ise yoğun tepkiye yol açıyor.

METROBÜS KUYRUKLARI OLUŞTU

Bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs Altunizade durağında arızalanırken seferler aksadı ve köprü istikametinde uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Birçok vatandaş metrobüslerden inerek yürümeye başlarken bu anların görüntülerini çeken vatandaşlar da bu anları sosyal medyadan paylaşarak İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"DERDİ HİÇBİR ZAMAN İSTANBUL OLMADI"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından İmamoğlu'na göndermede bulunarak "Bu görüntüler maalesef artık İstanbul'un günlük rutini olurken, İstanbullulara her gün bu çileyi yaşatanların derdi ise hiçbir zaman İstanbul olmadı" ifadelerini kullandı.