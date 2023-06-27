Göksu'dan İmamoğlu'na açık çağrı: Rezil etkinliğe derhal son verin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Peygamber Efendimiz'i Hicret'ten sonra Medine'deki evinde konuk eden Eyüp Sultan'ın kabrine komşu olan Feshane-i Amire binasında art arda skandallara imza attı.

Daha önce yaptığı açıklamada Feshane'deki restorasyonlar tamamlanınca 'bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin' yapılacağını ve buranın tasavvuf müzesi olacağını söyleyen İmamoğlu, İstanbul halkını yine kandırdı.

LGBT PROPAGANDASI YAPIP GEZİ PARKI KALKIŞMASINI ÖVDÜLER

Restorasyon sonrası 22 Haziran'da "Artİstanbul Feshane" adıyla açılışı yapılan binada LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapıldı.

İslami değerlere hakaret edilen müzede ayrıca çıplak heykellere yer verilerek Eyüpsultan'ın maneviyatına saygısızlıkta bulunuldu.

Sözde 'eser'i sergide yer alan LGBT'li bir kişinin sözleri Feshane binasının duvarına asan İBB, sapkınlığı 'mağdur' göstererek açıkça LGBT propagandası yaptı.

İSLAMİ DEĞERLERE AÇIKÇA HAKARET

Sergide yer alan bir diğer sözde 'eser'in isminde ise 'Bugün Kendimi Peygamber Gibi Hissettim' sözleriyle İslami değerlere açıkça hakaret edildi.

GEZİ PARKI KALKIŞMASINI GÜZELLEYİP TÜRK POLİSİNİ KÖTÜ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Serginin 'İstanbul Bir Masal' isimli bölümünde ise Gezi Parkı kalkışması sırasında çekilen fotoğraflara yer verildi. Yine aynı bölümde İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilere müdahalede bulunan polislere yapılan saldırılara ait fotoğraflar da yer aldı.

EYÜPSULTAN'IN RUHUNA SALDIRI

Çıplak heykeller ve müstehcen çizimlerin yer aldığı sergide Eyüpsultan'ın maneviyatına büyük saygısızlık yapıldı.

GÖKSU'DAN SERT TEPKİ

Skandala Twitter hesabından tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

İBB Başkanına açık çağrımdır;

Milletimizin değerlerini ve hassasiyetlerini hiçe sayarak, Feshanede yapmış olduğunuz "sanat" adı altındaki rezil etkinliğe derhal son veriniz.

Bu rezaleti, manevi gölgesinde huzur bulduğumuz Eba Eyyüb el Ensari'nin kabrinin tam karşısında yapmanız daha büyük bir aymazlıktır.

İstanbul maddi ve manevi müktesebatıyla bir bütündür ve bu bütünü bozmaya gücünüz ve siyasi ömrünüz yetmeyecektir.