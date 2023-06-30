İBB'ye tepki: Reklama 849 milyon, depreme 63 milyon TL

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, TVNET'te, CHP'li İBB'nin reklam bütçesi hakkında konuştu. "İBB'nin reklam bütçesi 849 milyon TL" iddialarına Ekrem İmamoğlu yönetiminden gelen 'yalanlamalara' değinen Göksu şöyle konuştu: "Biz bu rakamları ortaya çıkartırken masanın başında oturup 'İBB'nin reklamına kaç para yazalım' diye yazmıyoruz. Bunlar İBB Meclis'te CHP'li üyelerin gözü önünde resmi belge olarak okunuyor. İBB'nin açıkladığı rakamların yüzde 90'a yakını yanlış. Bugüne kadar ki tecrübemiz bunu gösterdi." Göksu, İBB'nin reklam bütçesinin 'resmi' olarak 849 milyon lira olduğunu belirtti, "Tespit edemediklerimizle en az 1.5-2 milyarı buluyor" dedi. Göksu, "Deprem için sadece 63 milyon lira harcamışlar. 4 yılda 4 bina dönüştürdüler" diye konuştu.

