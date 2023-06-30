VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 112'ye yükseldi
Kolombiya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması için ilerleme kaydetti
Kayseri'de meydana
"Koltuk hırsım hiç olmadı"
İBB'ye tepki: Reklama 849 milyon, depreme 63 milyon TL
30 Haziran 2023 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 07:38:00

Göksu'dan İBB'ye tepki: Reklama 849 milyon, depreme 63 milyon TL

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'nin reklam bütçesi hakkında konuştu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, TVNET'te, CHP'li İBB'nin reklam bütçesi hakkında konuştu. "İBB'nin reklam bütçesi 849 milyon TL" iddialarına Ekrem İmamoğlu yönetiminden gelen 'yalanlamalara' değinen Göksu şöyle konuştu: "Biz bu rakamları ortaya çıkartırken masanın başında oturup 'İBB'nin reklamına kaç para yazalım' diye yazmıyoruz. Bunlar İBB Meclis'te CHP'li üyelerin gözü önünde resmi belge olarak okunuyor. İBB'nin açıkladığı rakamların yüzde 90'a yakını yanlış. Bugüne kadar ki tecrübemiz bunu gösterdi." Göksu, İBB'nin reklam bütçesinin 'resmi' olarak 849 milyon lira olduğunu belirtti, "Tespit edemediklerimizle en az 1.5-2 milyarı buluyor" dedi. Göksu, "Deprem için sadece 63 milyon lira harcamışlar. 4 yılda 4 bina dönüştürdüler" diye konuştu.

Etiketler : esenler belediye başkanı mehmet tecfik göksu ibb reklam bütçe
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim

Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası

Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Helallik istedi

Helallik istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX