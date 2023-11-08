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08 Kasım 2023 Çarşamba 17:59:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 17:59:00

Göklere imzasını attı! GÖKBEY testleri birer birer geçiyor

Kaynak: İHA

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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY helikopteri iki testi daha başarıyla tamamladı.

Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopteri iki testi daha başarıyla tamamladı.

IHA'da yer verilen habere göre, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere Özgün Helikopter Programı çerçevesinde Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopteri iki testten daha başarıyla geçti. 20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaşan GÖKBEY, çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti.

Konuya ilişkin Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı. 20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştı. Çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Gökbey Türk Havacılık Uzay Sanayii yerli
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