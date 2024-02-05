Gökhan Zan'dan CHP'ye Hatay tepkisi! "O müteahhidin evinde oturuyor"

Eski futbolcu Gökhan Zan, katıldığı bir programda, Hatay'da tekrar CHP'den aday gösterilen Lütfü Savaş'a tepki gösterdi. Zan, Lütfü Savaş'ın yaptığı evler depremde yıkılan ve kaçak olduğu sırada Ankara'da iki kadın tarafından yakalanan Mehmet Özat ile bağlantılı bir villada oturduğunu iddia etti.

Gökhan Zan, "En çok kızgınlığınız Lütfü Savaş'a mı?" sorusuna, "Evet. Bu insan bizi orada yalnız bıraktığı için. Yazıklar olsun. Bu mudur oradaki ölen çocuklarımızın sesi olabilecek başkan, bu mudur oradaki insanlarımızın feryadı?" cevabı verdi.