Gökdeniz Karadeniz, uzun yıllar formasını giydiği Rubin Kazan'ın altyapısına getirildi
Kaynak: AA
Gökdeniz Karadeniz, eski kulübü Rubin Kazan'ın pilot takımı Rubin-2'de teknik direktörlük görevine getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Rubin Kazan'ın efsanevi orta saha oyuncusu Gökdeniz Karadeniz, Rubin-2'nin teknik direktörlüğüne getirildi." denildi.
Aktif futbolculuk kariyerinde 10 yıl Rubin Kazan forması giyen Gökdeniz Karadeniz, iki kez Rusya şampiyonluğu yaşadığı takımının lig tarihindeki en golcü (39) ismi oldu.
Rubin Kazan Başkanı Marat Safiullin, Gökdeniz Karadeniz'in kulübe dönmesinden çok mutlu olduklarını belirterek, "O bir Rubin Kazan efsanesi, karizmatik bir kişilik, olağanüstü bir oyuncu. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte onu Rubin'e geri getirmeye karar verdik. Bilgi ve becerilerini genç nesle aktarabileceğinden eminiz. Yeni kariyerinde zaferler, başarılı ve verimli çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Rubin-2, Rusya İkinci Futbol Ligi'nde mücadele ediyor.
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