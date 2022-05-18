Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Kaynak: DHA
Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00 ve 22.30'daki seferler iptal edildi.
Ayrıca Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 20.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 22.00'de yapılması planlanan ek seferlerin de iptal edildiği açıklandı.
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