VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerapetritis, Mısır ziyaretinin asıl amacının Gazze olduğunu belirtti
Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Gazze'de İsrail ordusuna ağır darbe: Son 24 saatte 35 askerinin yaralandı
Çin'den, İran'ın Pakistan'daki hava saldırılarının ardından taraflara itidal çağrısı
Akşener eski ortağı CHP'ye ateş püskürdü: DEM Parti ile açık bir şekilde el sıkışın
CHP'de "yetki" krizi istifa getirdi
17 Ocak 2024 Çarşamba 16:14:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 16:14:00

Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "18.01.2024 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 06.00'da, Kabatepe'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 18.01.2024 Perşembe (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00'da, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Etiketler : tarifeli feribot seferi iptal Bozcaada Gökçeada
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX