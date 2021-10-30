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30 Ekim 2021 Cumartesi 22:20:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 22:20:00

Gökçeada ve Bozcaada hatlarına 21 ek sefer konuldu

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için 21 ek feribot seferi düzenleyecek.

Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konuldu.

Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ek seferler yapılacak.

Diğer hatta ise Geyikli'den Bozcaada'ya 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de ek seferler gerçekleştirilecek.

Güncel tarifeye www.gdu.com.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Etiketler : Gökçeada Bozcaada Çanakkale Boğazı ek sefer
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