Gökçeada ve Bozcaada hatlarına 21 ek sefer konuldu

Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konuldu.

Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ek seferler yapılacak.

Diğer hatta ise Geyikli'den Bozcaada'ya 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de ek seferler gerçekleştirilecek.

Güncel tarifeye www.gdu.com.tr internet adresinden ulaşılabilecek.