Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak
Kaynak: AA
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.
- Sahte zeytinyağı üreten şüphelilere 262 bin 477 lira ceza kesildi
- 4 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
- Blinken'e İstanbul'da soğuk karşılama
- Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak
- AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
- Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor