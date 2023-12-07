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07 Aralık 2023 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 11:45:00

Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Kaynak: AA

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Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

Etiketler : gökçeada bozcaada vapur hatları sefer
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