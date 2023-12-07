Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.