07 Aralık 2023 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 11:45:00
Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferler iptal edildi
Kaynak: AA
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Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.
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