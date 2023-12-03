Gökçeada feribot hattında yarın tek sefer yapılacak
Kaynak: AA
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı duyuruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den açıklama yapıldı.
Açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 17.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
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