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03 Aralık 2023 Pazar 17:14:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 17:14:00

Gökçeada feribot hattında yarın tek sefer yapılacak

Kaynak: AA

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Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 17.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Etiketler : gökçeada feribot hava koşulları çanakkale seferleri
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