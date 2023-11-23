Gök vatanın koruyucusu olacak: SİPER için tarih verildi
Yerli ve mili imkanlarla üretilen Türkiye'nin hava savunma sistemi SİPER için tarih verildi. ASELSAN'dan yapılan açıklamada SİPER'in 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak.
Milli Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor. SİPER Sistemi 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak. Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkan verecek.
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, konuya ilişkin şu açıklamalara yer verildi:
Gök vatanın koruyucusu SİPER envantere giriyor! Milli Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor. SİPER Sistemi 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak. Ülkemizin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkân verecek. SİPER Projesi; ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK - SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. Semaların güvenliği için 'canSİPERane' çalışmaya devam!
Gök vatanın koruyucusu #SİPER envantere giriyor!— ASELSAN (@aselsan) November 23, 2023
Milli���� Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor. SİPER Sistemi 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak.
Ülkemizin katmanlı hava savunma ihtiyacı için... pic.twitter.com/DoioM4NvFv
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