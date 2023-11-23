Gök vatanın koruyucusu olacak: SİPER için tarih verildi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak.

Milli Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor. SİPER Sistemi 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak. Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkan verecek.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, konuya ilişkin şu açıklamalara yer verildi:

Gök vatanın koruyucusu SİPER envantere giriyor! Milli Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor. SİPER Sistemi 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak. Ülkemizin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkân verecek. SİPER Projesi; ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK - SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. Semaların güvenliği için 'canSİPERane' çalışmaya devam!