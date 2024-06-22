Göğüs kabartan vatan sevdası

6 yıldır eli tetikte görev yapan Türkiye aşığı genç kadın cesareti ve vatan sevdasıyla görenlerin göğsünü kabartıyor.

ŞEHİT ANNELERİNİN HAKLARI ÖDENMEZ

Sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari Çukurca'da Jandarma personeli Uzman Çavuş Salih Gök ile dünyaevine giren Sevinç Gök, güvenlik korucusu olarak görev yaparak, eşiyle birlikte gece gündüz demeden halkın huzuru için operasyonlara katılıyor. 6 yıldır eli tetikte güvenlik korucusu olarak görev yaptığını ifade eden Gök, "Anne olduktan sonra şehit annelerimizi daha iyi anlıyorum. Onların hakları ödenmez" dedi.

SÖZ KONUSU VATANSA GÖREVE HAZIRIZ

Çukurca'da jandarma çatısı altında terörle mücadelede eşi ve silah arkadaşlarıyla beraber görev yapan Gök, "Şartlar ne olursa olsun söz konusu vatansa göreve her daim hazırım. Benim için bugün Azerbaycan, Karabağ ve Bakü ne ise Türkiye, Ankara, Hakkâri ve doğu bölgesi aynıdır, değişemez. Burada teröre göz açtırılmıyor, her daim enselerinde olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.