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26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:15:00

Göçmenleri Yunanistan diye koya terk edip gittiler

Kaynak: İHA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armella koyunda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçmen kaçakçıları tarafından Marmaris'ten Yunanistan adalarına deniz yolu ile yasa dışı yollardan gitmek için hareket eden deniz aracındaki 14 kişi Yunanistan diye Marmaris Armella koyunda indirilerek terk edildiler.

Düzensiz göçmenler karadan ulaşımın bulunmadığı koyda mahsur kalınca yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik ekipleri bot ve dalış timi ile koyda mahsur kalan 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula eri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Etiketler : yunanistan düzensiz göçmen yunan adaları
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