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07 Haziran 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 07:30:00

Göçerlerin süt sağım mesaisi

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Havanın ısınmasıyla hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Muş'a götüren göçerlerin süt sağım mesaisi başladı.

Havanın ısınmasıyla hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Muş'a götüren göçerlerin süt sağım mesaisi başladı. Uzun süren yolculuğun ardından Şenyayla ve Kozma yaylalarına gelerek kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, bölgedeki yayla ve meralarda otlattıkları hayvanlarının sağımını yapıyor. Göçerleri ziyaret eden Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı Nimet Salkım, kentte küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 200 bin olduğunu, göçerlerin gelmesiyle bu sayının 1,5 milyonu aştığını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yetiştiricilerin yazın Muş'taki yaylaları tercih ettiğini belirten Salkım, "Bunun sebebi yaylalarımızın küçükbaş hayvancılığa uygun olmasıdır. Süt sağım sezonu başladı. Yetiştiricilerimiz sağdıkları sütü peynire dönüştürerek il merkezlerinde satıyor. Yetiştiricimizin gelir kaynağı süt ve kuzudur. Bu yıl yağmurun fazla olmasından dolayı yaylalarımızın durumu çok iyi." diye konuştu.

Ziyaret ettikleri yetiştiricilerin sorunlarını yerinde dinleme fırsatı bulduklarını aktaran Salkım, dile getirilen talepleri çözmek adına ilgili makamlarla görüştüklerini kaydetti.

Zor olmasına rağmen yetiştiricilerin hayvancılığı sürdürmeye devam ettiğini anlatan Salkım, "Emek vererek sofralarımızın baş tacı ürünleri üretiyorlar. Biz de birlik olarak küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi adına var olan sorunları gidermeye çalışacağız." dedi.

Etiketler : Göçerler Güneydoğu Anadolu Bölgesi Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri Nimet Salkım
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