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21 Haziran 2023 Çarşamba 07:43:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:43:00

Göçerler peynir mesaisinde

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 bin metre rakımlı yaylalara çıkan göçerler, koyunlarını gece gündüz dağlarda otlatarak kaliteli tulum ve salamura peyniri üretmek için mesai harcıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 bin metre rakımlı yaylalara çıkan göçerler, koyunlarını gece gündüz dağlarda otlatarak kaliteli tulum ve salamura peyniri üretmek için mesai harcıyor. Çemişgezek, Pertek, Hozat ve Mazgirt ilçelerinde yaşayan göçer aileler, yıllardır atalarından devraldıkları koyun yetiştiriciliğiyle hayatlarını idame ediyor.

Etiketler : Göçerler Ovacık ilçesi Çemişgezek
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