Göçerler peynir mesaisinde

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 bin metre rakımlı yaylalara çıkan göçerler, koyunlarını gece gündüz dağlarda otlatarak kaliteli tulum ve salamura peyniri üretmek için mesai harcıyor. Çemişgezek, Pertek, Hozat ve Mazgirt ilçelerinde yaşayan göçer aileler, yıllardır atalarından devraldıkları koyun yetiştiriciliğiyle hayatlarını idame ediyor.

