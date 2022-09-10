Göç İdaresi Başkanlığından Türkiye'deki yerleşik yabancılara sosyal uyum eğitimi

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" ve "Göç İdaresi Başkanlığı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliği protokolü" kapsamında, Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancıların ülkedeki sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması amacıyla 8 saatlik eğitim programı geliştirildiği belirtildi.

İş birliği protokolü kapsamındaki "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi Programı"nın, halk eğitim merkezleri ve okullar üzerinden yerleşik yabancıların sosyal hayatlarındaki durumları göz önünde bulundurularak esnek bir modelle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim programı kapsamında, 2019 yılında 11 bin 47'si kadın, 8 bin 959'u erkek toplam 20 bin 6 kişi, 2020 yılında 9 bin 2'si kadın, 4 bin 913'ü erkek toplam 13 bin 915 kişi, 2021 yılında 59 bin 619'u kadın, 61 bin 82'si erkek olmak üzere toplam 120 bin 701 kişi, 2022 yılında ise 9 Eylül tarihine kadar 444 bin 488'i kadın, 503 bin 861'i erkek toplam 948 bin 349 kişi eğitim aldı. Bu programın başladığı 2019 yılından bu yana 522 bin 68'i kadın, 580 bin 903'ü erkek olmak üzere toplam 1 milyon 102 bin 971 kişi eğitime katıldı. Ayrıca İl Göç İdaresi Müdürlükleri ve dijital ön kayıt ile 18 Ocak 2022-9 Eylül 2022 tarihleri arasında toplam 210 bin 258 kişinin eğitim için kaydı alındı. Programın dili Türkçe olarak yürütülürken, Arapça ve Farsça olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde tercüman desteği de veriliyor."

Eğitim programında Türkiye'nin kültürel yapısı, gelenek ve görenekler, genel ahlak ve toplumsal yaşam kuralları, sosyal yaşam kuralları, hak ve yükümlülükler, sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, eğitim ve sağlık olanakları, hukuki konular ve geçim kaynaklarına erişim konularının yer aldığı bildirilen açıklamada, 27 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da başlayan programın, kademeli olarak illere yayıldığı, şu anda 16 ilde projeler kapsamında BM Uluslararası Göç Örgütü, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği-ASAM ve Türk Kızılay iş birliğinde eğitimler verildiği belirtildi.

Açıklamada, "18 Ocak 2022 tarihinde 81 ile yaygınlaştırılmış ve kamu kaynakları kullanılarak eğitimler veriliyor. Ülke genelinde suye.goc.gov.tr web adresinden Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi Programı için ön kayıt başvuruları alınıyor." denildi.