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24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:38:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:38:00

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı

Kaynak: AA

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Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.

Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.

Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.

Etiketler : Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye yabancı sayısı
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