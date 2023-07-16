VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Önümüzdeki dönemde olumlu adımları hep beraber göreceğiz"
81 yaşındaki Yaşar Aktaş, ilahiyat fakültesi için ikinci kez DGS'ye girdi
Göç İdaresi Başkanlığı, göçmen sayısına ilişin bilgi verdi
Sanatçılar, 15 Temmuz şehit ve gazilerini unutmadı: Bu bayrağa hepimiz borçluyuz
Çamlıhemşin'de yaylada kaybolan 5 turist bulundu
Sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşin cesedine ulaşıldı
16 Temmuz 2023 Pazar 21:33:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 21:33:00

Göç İdaresi Başkanlığı, göçmen sayısına ilişin bilgi verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Göç İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar, yabancı sayısının, Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallenin, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatıldığını ve İstanbul'da kapalı mahalle sayısının 54 olduğunu bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar, yabancı sayısının, Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallenin, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatıldığını ve İstanbul'da kapalı mahalle sayısının 54 olduğunu bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Türkiye'deki göçmen sayısı ile göçmenlere kapatılan mahalle sayısına ilişin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar, yabancı sayısının, Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul'da kapalı mahalle sayısı 54'tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752'dir. Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayımlanan rakamlar, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki düzensiz göçle mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

Etiketler : Göç İdaresi Başkanlığı sığınmacılar türkiye
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
Hayatımın en gergin anıydı

Hayatımın en gergin anıydı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Annesi anısına şarkı

Annesi anısına şarkı
Müslüm Gürses'i andılar

Müslüm Gürses'i andılar
Bodrum çıkarması

Bodrum çıkarması
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX