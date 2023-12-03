Göç İdaresi Başkanlığı "düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı" iddiasını yalanladı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, "düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı" iddiasının halkı yanıltmaya yönelik olduğu, eski tarihli ve farklı konulardaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Kayseri'de dün düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı algısı yaratıldığı belirtildi.
Eski tarihli farklı konudaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu görüntüler art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır. Söz konusu sosyal medya hesapları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktadır.
Görüntüler ilk olarak 11.12. 2022 tarihinde paylaşılmış ve Göç İdaresi Başkanlığınca 12.12.2022 tarihinde konuyla ilgili resmi açıklama yapılmıştır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi gece gündüz demeden aralıksız sürdürmeye kararlıyız."
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