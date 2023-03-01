Göç İdaresi: 600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü iddiası tamamen gerçek dışı

Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasında, gerçekliği olmayan verilerin kaynak gösterilmeden dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Bir televizyon kanalında "600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına" ilişkin iddiaların, tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü olduğu vurgulandı.

"Provokasyonun dahi sınırlarını zorlayan sorumsuzca açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.

Açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kamu kuruluşlarıyla irtibat halinde göç yönetimini kesintisiz sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Deprem bölgesinde yaşayan yabancıların farklı illere çıkışlarının kayıtlı ve izinli olarak sağlandığının altı çizildi.