VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
50 Filistinli Ankara'ya gelecek
TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonun eğiliminde gerileme başladı
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki... "Gazze kasabı"
Gizli fon davası... Adalet Bakanı Tunç: Yargı iddiaları araştıracak, doğru karar çıkacak
Yunanistan'da doktor ve sağlık personellerinden grev kararı
Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
29 Kasım 2023 Çarşamba 12:06:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 12:06:00

Gizli fon davası... Adalet Bakanı Tunç: Yargı iddiaları araştıracak, doğru karar çıkacak

ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbol camiasının ve iş insanlarının yüksek gelir vaadeden 'gizli fon' davasına ilişkin 12 Ocak'ta ikinci duruşma olduğunu ifade ederek yargısal süreç neticesinde en doğru kararın çıkacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.

Tunç, "7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi." dedi.

Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesihde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.

Etiketler : yılmaz tunç fon dava
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX