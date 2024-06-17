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17 Haziran 2024 Pazartesi 08:18:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 08:18:00

Gizem Üsteğmen'in haklı gururu

Kaynak: AA

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Siirt'te üsteğmen olarak görev yapan Gizem Ayşegül Alanur çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Gizem Ayşegül Alanur, "Yeni hedefim, jandarma teşkilatının ilk kadın genel komutanı olmak" dedi.

Asker üniforması sevdasıyla peşinden koştuğu çocukluk hayalini gerçekleştiren Gizem Ayşegül Alanur, Siirt'te üsteğmen olarak görev yapıyor.

"NE ZAMAN YOLDA BİR JANDARMA GÖRSEM GÖZLERİM DOLARDI"

Şu anda İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 30 yaşındaki Gizem Ayşegül Alanur, AA muhabirine, küçüklüğünde kurduğu hayallere kavuşan bir Türk kadın subay olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

"Ne zaman yolda bir jandarma görsem gözlerim dolar, mutluluk içinde onları karşılardım. Oradan jandarma sevgisi içime yerleşmiş oldu." ifadelerini kullanan Alanur, anne ve babasının kendisini vatanını ve milletini seven bir çocuk olması yönünde yetiştirdiğini belirtti.

Mesleki olarak ilerlemesi yolunda ailesinin kendisini desteklediğini anlatan Alanur, 2019 yılında göreve başladığını, eşinin de aynı teşkilatta subay olarak hizmet ettiğini kaydetti. Alanur, şöyle konuştu:

"Zorlu eğitimlerden erkek devrelerimiz ne yaparsa biz de aynısını yaparak geçtik. Zor şartlarda ülkemizde terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik aldığımız bütün eğitimleri, bilgi birikimimizi şu anda teşkilatımızın saflarında vatandaşımıza sunuyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Edindiğim tecrübe ve kazanımlarımın kız çocuklarının geleceğe yönelik asker olabilme hayallerini desteklemek adına güzel örnekler olduğunu düşünüyorum."

Kız kardeşinin de hemşire olduğunu kaydeden Alanur, kendilerine verilen emeğin karşılığını ailelerine, vatan ve millete en iyi şekilde vermeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

"ÇOCUKLUK HAYALİNE KAVUŞMUŞ BİRİ OLARAK ÇOK MUTLUYUM"

Hedefinin büyük olduğunu ve bu doğrultuda çalıştığını dile getiren Alanur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukluk hayaline kavuşmuş biri olarak çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim, basamak basamak ilerleyip aldığım her görevde en iyisini yapabilmek. Hayatım boyunca asla küçük hedefler koymadım. Şu an hedefim, biraz iddialı bir cümle olsa da jandarma teşkilatının ilk kadın genel komutanı olmak. Hedeflerim bu yönde, atacağım adımlar hep bu yönde olacak. Bu süreçte aldığım tüm görevlerden bilgi, birikim, tecrübe kazanma planlarım var."

Etiketler : Gizem Ayşegül Alanur üsteğmen siirt
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