Girne sokaklarından kemençe sesi yükselecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Şubat Pazar günü Girne'de 14. Hamsi Festivali düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC Karadeniz Kültür Derneği ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi himayelerinde 5 Şubat Pazar günü Girne'de 14. Hamsi Festivali düzenleyecek. Girne Çarşamba Pazarı'ndaki festivalde Trabzon'dan getirilen 5 ton hamsi kızartılacak.
Festivalde ayrıca Karadeniz mutfağındaki onlarca lezzet Kıbrıslıların beğenisine sunulacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile KKTC yetkililerinin yer alacağı festivalde, Kıbrıs Türk halkı bol horonlu ve lezzetli bir Karadeniz günü yaşayacak.
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