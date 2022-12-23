Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi

Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesinde el yazması Tevrat'ı satmak isteyen İ.M.P'yi gözaltına aldı.

Zanlının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, İstanbul'dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevrat'ı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi.

700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.