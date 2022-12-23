Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi
Kaynak: AA
Giresun'un Bulancak ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'a el konuldu.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesinde el yazması Tevrat'ı satmak isteyen İ.M.P'yi gözaltına aldı.
Zanlının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, İstanbul'dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevrat'ı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi.
700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
- Bakan Bilgin: Vergi dilimleri için çalışma yapılıyor
- Bakanlar, Antalya'da sel bölgesindeki çalışmaları inceledi!
- İstanbul'da siber suçlara operasyon: 16 gözaltı
- Dışişleri Bakanlığı: Kıta sahanlığımızda iznimiz olmadan arama faaliyeti söz konusu değil
- Bakan Soylu: Devlet asla müsamaha göstermeyecektir!
- Orta gelirliyi ev sahibi yapacak projede sona gelindi