Giresun'da terör örgütü tarafından kullanılan sığınak bulundu
Giresun'da jandarma ekiplerince terör örgütünün kullandığı sığınak bulunup, ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Yağlıdere ilçesi kırsalında icra edilen 'Şehit Jandarma Er Mümin Gezer 2024/4 Operasyonu'nda, sözde Karadeniz Açılım Grubunca 2013-2018 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınak bulundu.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, sığınakta ele geçirilen yaşam malzemelerinin imha edildiği de öğrenildi.
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