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Giresun'da terör örgütü tarafından kullanılan sığınak bulundu
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08 Ocak 2024 Pazartesi 17:33:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 17:33:00

Giresun'da terör örgütü tarafından kullanılan sığınak bulundu

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Giresun'da jandarma ekiplerince terör örgütünün kullandığı sığınak bulunup, ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Yağlıdere ilçesi kırsalında icra edilen 'Şehit Jandarma Er Mümin Gezer 2024/4 Operasyonu'nda, sözde Karadeniz Açılım Grubunca 2013-2018 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınak bulundu.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, sığınakta ele geçirilen yaşam malzemelerinin imha edildiği de öğrenildi.

Etiketler : Giresun terör sığınak malzeme imhası
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