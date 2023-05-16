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16 Mayıs 2023 Salı 00:03:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 00:03:00

Gine Bissau ve Senegal liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Kaynak: AA

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Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gine Bissau ve Senegal liderleri, görüşmelerde, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı başkan erdoğan Umaro Sissoco Gine Bissau
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