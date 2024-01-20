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Gıdalarda kullanılan aroma vericiler listesinden 22 madde çıkarıldı
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20 Ocak 2024 Cumartesi 16:10:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 16:10:00

Gıdalarda kullanılan aroma vericiler listesinden 22 madde çıkarıldı

Kaynak: AA

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Türk gıda kodeksi aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri listesinden 22 madde çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Yönetmelikle, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile kullanım koşulları ve etiketleme kuralları belirlendi.

Bazı aroma verici maddeler listeye eklendi, 20 aroma verici maddeye ilişkin kullanım koşullarında değişiklik yapıldı ve 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı.

Etiketler : gıda bileşenleri çıkarıldı lezzet vericiler aroma verici maddeler
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