Gezi'nin beyni hesap veriyor!

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ile tutuksuz sanıklar katıldı. Dosyada firari konumda olan sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz ve Hanzade Germiyanoğlu ise duruşmaya katılmadı.

CHP VE HDP ÇIKARMA YAPTI

Gezi Parkı kalkışması davasının ilk duruşmasına CHP ve HDP’li milletvekilleri adeta çıkarma yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bozgeyik, milletvekilleri; İlhan Cihaner, Sezgin Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu, Özgür Özel katılırken, CHP’nin yerel seçimlerde ittifaka gittiği HDP’li milletvekilleri Ahmet Şık, Garo Paylan, Barış Atay gibi isimlerde izleyiciler arasında yer aldı.

AVRUPA VE ABD DESTEĞE GELDİ

Duruşmaya Avrupalı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri de Avrupa Parlamentosu üyeleri büyük ilgi gösterdi. Bu isimler arasında İsveç ve Norveç Büyükelçiliği temsilcileri, ABD Başkonsolosluğu İnsan Hakları İzleme Komitesi üyeleri, Gezi Parkı eylemlerine de katılan Alman Yeşiller Partisi’nden Claudia Roth, üyesi Rebecca Harms, Alman Başkonsolos Michael Raffeustuel, yabancı baro temsilcileri de yer aldı.

SOROS'LA BAĞIM YOK!

Duruşma Osman Kavala’nın yaptığı savunmayla başladı. Kavala, iş adamı olduğunu ve aylık gelirinin 20 bin TL olduğunu dile getirdi. Kavala Gezi Parkı eylemlerini finanse etmesiyle ilgili suçlamaların doğru olmadığını ileri sürdü. George Soros’la olan bağını da reddeden Kavala, Gezi Parkı eylemleri öncesi ve sonrasında gizli bir plana ilişkin hiçbir yazışma ve konuşmada bulunmadığını söyledi. Kavala, davanın firari sanığı Memet Ali Alabora ile de Gezi Parkı eylemleri öncesinde irtibatının bulunmadığını dile getirdi.

GEZİ'DE ASKERİ DARBE SLOGANI ATILMADI

Gezi eylemleri sırasında kurulması planlanan medya kuruluşu ile ilgili İngiltere’de yayın yapan Guardian’la görüşmeler gerçekleştirdiklerini ancak bunun faaliyete geçirilemediğini söyleyen Kavala, Gezi Parkı kalkışmasında hükümete karşı askeri darbeyi isteyecek herhangi bir slogan ve açıklamada bulunmadığını kaos ve kargaşaya neden olmadığını söyledi.

SOROS'UN SÖZCÜSÜ!

Kavala savunmasında ülkeler içerisindeki kitlesel eylemlerin ve rejim değişikliklerinin yurt dışı kaynaklardan beslenmediğini de ileri sürdü. Kavala bu doğrultuda Mısır’da Muhammed Mursi’ye yönelik darbede kitle hareketlerinin etkisi olduğunu George Soros’un herhangi bir dahli olmadığını söyledi. Kavala, Mısır’daki kitle hareketlerinin temel sebebinin özgür seçimlere yönelik bir istek olduğunu ifade ederken, “Gezi Parkı’nı finanse ettiği iddia edilen George Soros neden bu dosyada şüpheli değil. İfadesi neden alınmadı” şeklinde savunma yaptı.

'FITRATIMDA ŞAKA VAR' YALANI

Tutuksuz sanıklardan olan Mücella Yapıcı’nın savunmasına başvuruldu. Yapıcı, hükümete yönelik darbe girişiminde bulunma suçlamasına dayanak olan iddianamede yer alan çoğu tapelerin içeriğinde yer alan ifadelere ilişkin, ‘Fıtratım’da şaka var. Yaptığım şakalar iddianamede yer alıyor’ dedi. Taksim’de ki meydan projesine de eleştiriler getiren Yapıcı, ‘Halen tehdit devam etmektedir. Meydan perişan edilmiştir’ ifadelerini kullandı.