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Gezi Parkı olaylarına 'demokrasi mücadelesi' dedi: Kılıçdaroğlu'ndan Kavala'ya destek!
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28 Eylül 2023 Perşembe 22:45:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 22:45:00

Gezi Parkı olaylarına 'demokrasi mücadelesi' dedi: Kılıçdaroğlu'ndan Kavala'ya destek!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala'ya arka çıktı. Türk yargısını hedef alan Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarından 'demokrasi mücadelesi' diyerek bahsetti. Kılıçdaroğlu, "Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz." dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk yargısını hedef alarak Osman Kavala'ya destek çıktı.

"BÜYÜK BİR UTANÇ"

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hedef alan Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarından 'demokrasi mücadelesi' diyerek bahsetti.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla "suç" gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!"

Etiketler : kılıçdaroğlu osman kavala destek gezi
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