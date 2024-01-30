Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düştü
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düştü.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
TBMM Genel Kurulu'nun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü." ifadelerine yer verildi.
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