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04 Şubat 2024 Pazar 06:23:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 06:23:00

Gezeravcı'nın dünüşü bir gün daha ertelendi

Kaynak: DHA

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SpaceX, Florida bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekibin dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenerek 6 Şubat'ta ayrılmalarının planlandığını bildirdi.

SPACEX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Floridaki olumsuz hava koşullarının gerekçe olarak gösterildiği açıklamada Dragon kapsülünün, istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağını açıkladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi. SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.

Etiketler : alper gezeravcı dünyaya dönüş ertelendi spacex
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