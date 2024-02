Gezeravcı'nın dünüşü bir gün daha ertelendi

SPACEX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Floridaki olumsuz hava koşullarının gerekçe olarak gösterildiği açıklamada Dragon kapsülünün, istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağını açıkladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi. SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.

Due to unfavorable recovery conditions off the coast of Florida, we are now targeting no earlier than Monday, February 5 for Dragon and the Ax-3 crew to undock from the @space_station. Teams will continue to monitor weather ahead of the next undocking opportunity