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07 Şubat 2024 Çarşamba 06:57:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 06:57:00

Gezeravcı'nın dönüş saati açıklandı

Kaynak: DHA

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların, TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının hedeflendiği açıklandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu. SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.

SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor. (DHA)

Etiketler : alper gezervacı astronot uzay istasyonu
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