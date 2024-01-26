Gezeravcı ile uzaydan 2. temas: "Milletime hizmet edebilmenin gururunu yaşıyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle gurur duyuyoruz. Günlük çalışmalarınızda paylaşım içinde olduğunuzu takip ediyoruz.

Çalışmalarınızın hepsi birbirinden önemli. İnşallah çalışmalarınız ilham kaynağı olacak.

Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın açıklamalarından satır başları;

Toplam 11 kişiyiz burada. Bizim buraya gelişimizle birlikte 7 farklı ülke 9 farklı milliyet temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk.

Günlük işlerimize toplantı yaparak başlıyoruz. Toplantının hemen ardından görevlere başlıyoruz.