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26 Ocak 2024 Cuma 17:51:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 17:51:00

Gezeravcı ile uzaydan 2. temas: "Milletime hizmet edebilmenin gururunu yaşıyorum"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü. Gezeravcı, Bakan Kacır ile gerçekleştirdiği telekonferansta "Milletime hizmet edebilmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle gurur duyuyoruz. Günlük çalışmalarınızda paylaşım içinde olduğunuzu takip ediyoruz.

Çalışmalarınızın hepsi birbirinden önemli. İnşallah çalışmalarınız ilham kaynağı olacak.

Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın açıklamalarından satır başları;

Toplam 11 kişiyiz burada. Bizim buraya gelişimizle birlikte 7 farklı ülke 9 farklı milliyet temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk.

Günlük işlerimize toplantı yaparak başlıyoruz. Toplantının hemen ardından görevlere başlıyoruz.

Etiketler : sanayi teknoloji bakanı uzay istasyonu ilk astronot BAKAN KACIR ALPER GEZERAVCI
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