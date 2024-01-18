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18 Ocak 2024 Perşembe 12:55:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 12:55:00

"Gerilimin azalması için üzerimize düşeni yaparız"

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. İran-Pakistan gerilimine ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Biz Türkiye olarak sorunun daha fazla büyümemesini, bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez.

Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir.

Türkiye nihai barış hedefi güden tüm girişimlere destek olmaya devam edecektir.

Türkiye olarak Pakistan ile İran arasındaki gerilimin düşmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Etiketler : hakan fidan ürdün dışişleri
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