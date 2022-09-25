Milli Elektrikli Tren için geri sayım başladı!

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25 Eylül 2022 Pazar 09:35:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 09:35:00

Geri sayım başladı! Milli Elektrikli Tren ne zaman yolcu taşımaya başlayacak?

Kaynak: Sabah

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Milli Elektrikli Tren'le yolculuk için geri sayım başladı. Sakarya'da üretilen trenler, bu yıl içinde yolcu taşımaya başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şu anda maksimum işletme hızı 160 kilometre. Bu hıza 153 saniyede ulaşabiliyor. Bunu 225 kilometreye çıkarmak için çalışıyoruz. Bölgesel tren hatlarında elektrikli tren çalışabilecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu milli elektrikli trenle bu yıl yolcu taşınmaya başlanacağını açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren'in 10 bin kilometre yol katettiğini hatırlatarak, "Bu yıl içinde yolcu taşımaya başlayacağız. Şu anda maksimum işletme hızı 160 kilometre. Bu hıza 153 saniyede ulaşabiliyor. Bunu 225 kilometreye çıkarmak için çalışıyoruz. Bölgesel tren hatlarında elektrikli tren çalışabilecek" dedi.

Önemli açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu şu ifadelerde bulundu:

Son dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demiryolları yatırımlarına ağırlık verdi. Şu anda devam eden hatlarda durum nedir?

4 bin 500 kilometre demiryolu inşaatı sürüyor. Bunu artarak devam ettireceğiz. Şu anda Ankara-İzmir, Bursa-Ankara, Konya-Mersin oradan Gaziantep'e hızlı tren hatlarıyla ilgili çalışma devam ediyor. Üçüncü Köprü güzergâhını da yapacağız. İstanbul ile Ankara arasındaki yolculuğu 1.5 saate indirecek olan güzergâh 3 etap halinde yapılacak. Bu tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında 350 kilometre hızla gidecek. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu da şu anda 19.5 milyon yolcu sayısının 350 milyona çıkması demek...

"HEDEF 225 KİLOMETRE"

Milli Elektrikli Tren ne zaman yolcu taşımaya başlayacak?

Şu anda 10 bin kilometre yol katetti. Sakarya'da bulunan TÜRASAŞ'ta yapılıyor. Bu yıl içinde yolcu taşımaya başlayacağız. Şu anda maksimum işletme hızı 160 kilometre. Bu hıza 153 saniyede ulaşabiliyor. Bunu 225 kilometreye çıkarmak için çalışıyoruz. Bölgesel tren hatlarında elektrikli tren çalışabilecek.

İstanbul Havalimanı metrosu neden ertelendi

Havalimanı metrosu 37 kilometre. O kadar kolay değil bu hattı yapmak. Burada 10 tane tünel açma makinası çalıştı. Dünyada bir projede bu kadar tünel makinesinin çalıştığını göremezsiniz. Hatta yerli sinyalizasyon olacak. ASELSAN sistemi kurdu. Şimdi sertifikasını bu hatta aldıktan sonra dünyaya satabilecek. Dünyada bu işi yapan 5 tane firma var. Tekel durumundalar. Biz yerli sinyalizasyon sistemini kurmuş olacağız. Sinyalizasyonun dışında trenler de yerli olacak. Başka bir yere gidiyor Türkiye...

Etiketler : milli tren elektrikli tren bakan karaismailoğlu
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