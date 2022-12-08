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08 Aralık 2022 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 10:36:00

Geri sayım başladı: İstanbul'a bir yeni metro daha geliyor

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Havalimanı metro hattı için geri sayım başladı. Türkiye'nin saatte 120 kilometre hız yapabilen "en hızlı metrosunun" bitmesiyle seyahat süreleri kısalacak.

İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattında sona gelindi.

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

4 ilçeyi birbirine bağlayan 37,5 kilometrelik metro hattı 9 istasyondan (Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Terminal-2, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali) oluşuyor.

Hatta günde 600 bine kadar yolcu taşınabilecek. Seyahat süresinden büyük tasarruf sağlanacak.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK

Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.

Yolculuk, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakika, Göktürk'ten ise 12 dakika sürecek.

METRO İLE YOLCULUK SÜRELERİ KISALACAK

Hat tamamlandığında Taksim'den İstanbul Havalimanı'na 41 dakikada ulaşılabilecek. Yolculuk 4. Levent'ten 35 dakika, Tekstilkent'ten ise 45 dakika sürecek.

Göktürk'ten Mahmutbey'e 38 dakika, Taksim'den Göktürk'e 26 dakika sürecek.

Metro istasyonlarında da son çalışmalar yapılıyor. 122 yürüyen merdiven ve 45 asansörün montajı tamamlandı.

YERLİ SİNYALİZASYON YAZILIMI KULLANILAN İLK METRO HATTI

Metronun sinyalizasyon sistemi yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirildi.

Açıldığında Türkiye'de yerli sinyalizasyon yazılımı kullanılan ilk metro hattı olacak.

Araç gövdesinden klima sistemine, koltuklardan sürücü kabinine kadar İstanbul Havalimanı metro araçlarındaki yerlilik oranı yüzde 60...

Kağıthane-Havalimanı kesiminin sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açılacak. Gayrettepe- Kağıthane arasının ise 2023 yılı nisan ayı itibarıyla açılması bekleniyor.

Etiketler : Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro istasyonları
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