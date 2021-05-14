İsrail'in yalanlarını deşifre etti, yurdundan oldu

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14 Mayıs 2021 Cuma 10:06:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 10:06:00

Gerçekleri söyledi, yurdundan kovuldu

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CNN International'da canlı yayına katılan ve İsrail'in dünyaya söylediği yalanları tek tek açıklayan Filistinli genç Muhammed el Kürd, İsrail güçleri tarafından mahallesinin dışına atıldı.

CNN International'da canlı yayına katılan ve İsrail'in dünyaya söylediği yalanları tek tek açıklayan Filistinli genç Muhammed el Kürd, "Siz benim ve ailemin şiddet kullanılarak yerimizden edilmemizi destekliyor musunuz" dedi. Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Kürd katıldığı yayından sonra İsrail güçleri tarafından mahallesinin dışına atıldı.

Etiketler : abd cnn kudüs israil muhammed el kürd
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