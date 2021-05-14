İsrail'in yalanlarını deşifre etti, yurdundan oldu

Gerçekleri söyledi, yurdundan kovuldu
CNN International'da canlı yayına katılan ve İsrail'in dünyaya söylediği yalanları tek tek açıklayan Filistinli genç Muhammed el Kürd, İsrail güçleri tarafından mahallesinin dışına atıldı.
CNN International'da canlı yayına katılan ve İsrail'in dünyaya söylediği yalanları tek tek açıklayan Filistinli genç Muhammed el Kürd, "Siz benim ve ailemin şiddet kullanılarak yerimizden edilmemizi destekliyor musunuz" dedi. Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Kürd katıldığı yayından sonra İsrail güçleri tarafından mahallesinin dışına atıldı.
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