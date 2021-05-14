İsrail'in yalanlarını deşifre etti, yurdundan oldu

CNN International'da canlı yayına katılan ve İsrail'in dünyaya söylediği yalanları tek tek açıklayan Filistinli genç Muhammed el Kürd, "Siz benim ve ailemin şiddet kullanılarak yerimizden edilmemizi destekliyor musunuz" dedi. Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Kürd katıldığı yayından sonra İsrail güçleri tarafından mahallesinin dışına atıldı.

