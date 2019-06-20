Son dakika... Genelkurmay çatı davasında tarihi gün! Kararlar açıklanıyor
FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklanıyor.
FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklanıyor.
Akın Öztürk'e 141 kez ağırlaştırılmış müebebt hapis cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Genelkurmay çatı davasında tarihi gün! Kararlar açıklanıyor
- Genelkurmay çatı davasında tarihi gün... Kararlar açıklanacak
- Darbe girişimi davalarında 3 bin 239 mahkumiyet çıktı
- "Okul Gıdası" logosunun kullanım detayları belli oldu
- Sinirlioğlu: Afganistan'ı iktidar boşluğuna bırakmanın bedelini ödeyemeyiz