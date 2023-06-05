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05 Haziran 2023 Pazartesi 22:04:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 22:04:00

Genelkurmay Başkanlığı'na Musa Avsever getirildi

Kaynak: AA

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : iletişim başkanlığı musa avsever genelkurmay
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